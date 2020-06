Grubnić je jako izbirljiv po pitanju garderobe te voli kvalitetnu i skupocjenu odjeću

Marko Grubnić nedavno je svojim pratiteljima na Instagramu darovao neke od svojih skupocjenih odjevnih predmeta. Za IN magazin pojasnio je zašto potrebitima često donira odjeću te je otkrio i neke detalje vezano uz svoje vjenčanje.

MARKO GRUBNIĆ DIJELI SVOJU MARKIRANU ODJEĆU NA INSTAGRAMU: Želite? Samo mu trebate poslati poruku

Marko tvrdi kako voli razveseliti ljude te pomoći onima kojima treba odjeća.

“Imam ja baš ljude kojima poklanjam, onako u vrećama odnose od mene. To su ljudi kojima zaista treba i koji ne gledaju ni što je, jako su zahvalni i jako im je to potrebno”.

Grubnić je jako izbirljiv po pitanju garderobe te voli kvalitetnu i skupocjenu odjeću.

“Imam neke stvari koji su statusni simboli, poput jedne torbe, da sad ne imenujem. To je nešto što je lijepo imati, ide iz sezone u sezonu i što će vjerojatno naslijediti moje dijete. Mene su roditelji odgojili da radije kupim sedam jeftinijih majica. I to je onda sedam majica, nego jedna skupa. Međutim ja sam se kroz život nekako posložio i sam sebe preodgojio da danas radije kupim tu jednu skuplju. Takav sam, volim to, veseli me to. Mogu si to priuštiti, nikad ne bih išao van svojih mogućnosti. Znam ljude koji nemaju parket doma ali imaju lobutanke, e ja nisam taj”, kazao je.

Vjenčanje je odgođeno zbog pandemije

Ljubav prema modi i estetici prenijela mu je njegova majka Branka.

“Ja ne pamtim da je ona ikad izašla u dućan po kruh da nije imala štikle na sebi, da nije bila namazana. Žena koja je tu nekakvu estetiku, tu nekakvu naviku za oblačenje i za lijepo, jednostavno je prenijela na mene. Ja sam siguran da vi sve što vidite mogu zahvaliti svojoj mami. Tu sad ne mislim samo na odijevanje. Ja se sjećam kao klinac da je mene mama uvijek fenirala, uvijek sam bio čist, uredan i tako dalje. Nije se moglo desiti da ja sad postanem neki kamiondžija koji ne mari za to šta će obući”, rekao je.

Markovo vjenčanje odgođeno je zbog pandemije koronavirusa. On želi da njegova svadba bude opuštena i upečatljiva.

“Ja sebe vidim, ne znam da li baš sad u bijelom, ali jako svijetlo, jako prozračno, neformalno. Već sam rekao da neću imati odijelo i leptir mašnu. Vrlo vjerojatno ne, jer je to nekako naša želja da to vjenčanje bude opušteno i da ga pamtimo cijeli život. Ne želim pamtiti da me žuljala cipela. Sve će biti svijetlo, bijelo i nadam se samo tirkizno more. To je to”, otkrio je.