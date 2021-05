MARKO GRUBNIĆ POZIRAO S BLOOMOM U NARUČJU U NJEGOVOJ RASKOŠNOJ SOBI: ‘Mislim da ćeš biti predivan otac’

Marko je Blooma nazvao ‘slatkim malim draguljem’, a fanovi su ih obasuli komplimentima

Stilist Marko Grubnić raznježio je pratitelje na Instagramu sa svojom najnovijom objavom. Naime, on je pozirao s dvomjesečnim sinom svoje dobre prijateljice Maje Šuput Tatarinov, Bloomom.

GRUBNIĆ PROŠETAO TORBU OD 24.200 KUNA; Tek ju je isfurao prvi put, a fanovi već žicaju: ‘Kad ti dosadi, preporučam se bestidno’

Marko je bebicu držao u naručju, a fotografija je snimljena u raskošno uređenoj Bloomovoj sobi. Mališan je na sebi imao bijelo odijelce, a Marko ležernu modnu kombinaciju kojom je dominirao šešir poznatog brenda.

“To što imam priliku zagrliti ovog slatkog malog dragulja podsjeća me na to da je život lijep i čudesan”, napisao je Marko u opisu objave. Fanovi su mu poručili kako će i on zasigurno biti predivan otac.

MARKO GRUBNIĆ POSVETIO DIRLJIVU OBJAVU MOMČILU POVODOM ROĐENDANA: ‘Osmijeh je moj, ali razlog si uvijek ti’

“Predivni”, “Kjutić!”, “Kad dođe tvoje vrijeme, mislim da ćeš biti predivan otac”, “OMG, tako ste slatki”, “Lijepo ti stoji”, “Kakvi frajeri”, komentirali su.