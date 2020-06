MARKO GRUBNIĆ OTVORIO DUŠU: Raspričao se o svadbi i priznao da želi postati otac

Stilist se otvorio u razgovoru s reperom Filom Tilenom pa je spomenuo i svoju jedinu neostvarenu želju

Marko Grubnić jučer je gostovao u Podcast Inkubatoru, a u gotovo dvosatnom razgovoru dotaknuo se nadolazećeg vjenčanja i želje da postane otac.

Reper Fil Tilen upitao ga je smeta li mu što gej parovi u Hrvatskoj ne mogu sklopiti brak kao heteroseksualni parovi, na što mu je stilist odgovorio da se ne opterećuje time.

“Nikad nisam robovao zakonima, normama, pravilima. Vrlo često gej ljudi govore o manjku prava i nedostacima. Mislim da svi u ovoj državi imamo jednaka prava. Ja nikad nisam osjetio nekakav problem. Svatko ima pravo živjeti kako želi, otvoreno, stabilno”, rekao je Grubnić i dodao da se nije ni planirao vjenčati u Hrvatskoj.

“To se stvarno trebalo dogoditi ovo ljeto 6.7. No, s obzirom na situaciju koja je sad u svijetu, odgodit ćemo to. Nije isključeno da će to biti ove godine. Uvijek je negdje ljeto, pijesak i more”, rekao je.

Grubnić je priznao i da želi postati otac.

“To je jedina želja koju još nisam ostvario. Ja ću sigurno biti najbolji tata na svijetu. Pod cijenu svega na svijetu ću zaštititi svoju privatnost i privatnost svog djeteta. Osjećam to jako i mislim da će se to dogoditi. To će biti moment kad ću zahvaliti bogu što mi je ostvario najveću želju. Dat ću sve od sebe da to dijete ima najsretniji život”, otkrio je.

Osvrnuo se i na posvajanje djece od strane gej parova.”Ta riječ nema veze sa mnom. Postoje razni načini kako možeš postati roditelj. Svatko ima svoj put, ja o svom ne želim javno pričati. Ne osuđujem gej ljude koji su izašli u javnost, ja se ne ubrajam u tu skupinu ljudi. Za mene je biti roditelj – biti roditelj. To nema veze s tim. To su vrlo ozbiljne teme. Svatko to prolazi na svoj način. Mislim da to nema nikakve veze s tim je li netko gej ili ne.”