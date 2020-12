MARKO GRUBNIĆ OBJAVIO: ‘Nikada više ne želim čitati ovakve jezive poruke, idući tjedan idem kod Bandića…’

‘Jako je važno da svi zajedno udružimo snage kako se horor iz Azila Dumovec više nikada ne bi ponovio, nikada nikome’, napisao je Marko, između ostalog, u svojoj objavi

Marko Grubnić na Instagramu je objavio poduži tekst u kojemu je otkrio da sljedeći tjedan ide u ured gradonačelnika Milana Bandića kako bi s njim razgovarao o Azilu Dumovec.

“Dragi prijatelji, želim vam se zahvaliti na stotinama poruka koje ste mi poslali u vezi Azila Dumovec. Prvi put u životu mi je bilo žao što primam toliki broj poruka, zaista bih volio da nije tako, ali hvala vam na informacijama, slikama, dokazima, hvala vam na velikom srcu… Važno je sada problem staviti na pravo mjesto i nazvati ga pravim nazivnikom. Pomogli ste nam puno i svi skupa ćemo se boriti da poboljšamo trajno stanje u Azilu”, započeo je Grubnić.

“Nikada više ne želim čitati ovakve jezive poruke, pune bola i patnje… Obećao sam vam da ću dati milijun posto sebe da riješimo ovaj problem. Već idući tjedan idem osobno u ured gradonačelnika Milana Bandića kako bismo razgovarali i, nadam se, ipak udružili snage te učinili da Azil Dumovec bude ponos grada Zagreba, a ne utočište iz horor filmova”, nastavio je.

“Ne zanimaju me izvještaji ‘inspekcije’ jer znam kakvo je pravo stanje tamo, ne zanima me niti gdje i kome točno ide naš novac, trenutno mi to zaista nije bitno… Želim čistog i iskrenog srca pružiti ruku posrnulim ljudima. I sam gradonačelnik je rekao – tko radi, taj i griješi. Slažem se s tim, ali ljudi koji tamo rade ipak moraju odgovarati za svoje postupke. Jako je važno da svi zajedno udružimo snage kako se horor iz Azila Dumovec više nikada ne bi ponovio, nikada nikome. Naravno, važno je zauvijek maknuti iz Azila nekoliko glavnih ‘mučitelja’, čak im znamo i imena pa se nadam da će oni biti toliko fer prema sebi te sami dobrovoljno odstupiti sa svojih pozicija i funkcija kako ih se ne bi dodatno javno prozivalo”, napisao je Grubnić.

