MARKO GRUBNIĆ DIJELI SVOJU MARKIRANU ODJEĆU NA INSTAGRAMU: Želite? Samo mu trebate poslati poruku

Dragi moji, Pospremajući danas svoje ormare, shvatio sam da želim opet poklanjati neke svoje stvari… Imam dosta toga što ne nosim, a gotovo je kao novo, pa sam odlučio u narednih 7 dana razveseliti neke od Vas raznim poklonima… Svaki dan ću objavljivati storye u nadi da će se javiti netko kome je to nešto potrebno, netko kome će služiti… Ne morate ništa posebno raditi, samo pratite moje storye i javite se porukom ako Vam se nešto svidi… zaista bih volio da mi se jave ljudi kojima mogu bar malo pomoći i uljepšati dan… Pusa svima… 💞