Sinoć me mamšejmala osoba koju smatram dobrom prijateljicom. Ne želim sada o tome na koji način, jer nemam potrebu ja nju sada analizirati javno, vjerujem da ona ne zna bolje i da je zato rekla što je rekla. Ali toliko me povrijedila, kao žena ženi, majka majci, prijateljica na kraju krajeva… . Zašto imamo potrebu prozivati, nabijati komplekse, osjećaj manje vrijednosti?? Jedna žena, koja zna koliko je teško danas biti majka (više djece), i usto raditi, pokušavati ostvariti svoje neke snove, a usto htjeti biti majka koja je uvijek tu za svoju djecu, majka koja kuha, majka koja čita priče prije spavanja, majka koja dolazi na školske priredbe u zgusnutom rasporedu u kojem jedva stigne na wc. . Kakva je to potreba? Otkud dolazi? Jel se nakon nabijanja kompleksa nekome, stvaranja osjećaja manje vrijednosti, ta osoba onda osjeća dobro pa zato to radi? (ja se osjećam grozno kada nekom kažem nesto što ga povrijedi) Ne znam je li se lošije osjećam zbog toga što je ona rekla, ili zbog toga što sam dopustila da me to tako pogodi. A pogodilo me jako.. Daj prestanimo govoriti jedne drugima stvari koje će činiti da se žene, majke, osjećaju loše kao žene i majke. Ako nemamo nešto lijepo i motivirajuće reći, to je u redu, mozemo i ne reći nista. Sve se mi trudimo i radimo kako mislimo i možemo najbolje, ne mora me nitko tapšati po ramenu za to, ali ne treba mi ni netko da upire prstom u moje pogreške. Stop #momshaming . #stop #momshaming #enough #womensupportingwomen #womanpower #workingmom #momofthree #boysmom #actress #actresslife #zenamajkaglumica