MARIJANA MIKULIĆ OTKRILA: ‘Bio je ovo jako neobičan vikend. Potpuno sama dva dana. Iz sobe sam izlazila samo jesti, a nekad ni to…’

Glumica se pohvalila da ju je suprug ‘natjerao’ da se za vikend posveti sebi

Marijana Mikulić na društvenim mrežama otkrila je da je vikend provela sasvim sama, odmarajući dušu i tijelo. Naime, glumica je u objavi na svom Instagram profilu napisala da ju je suprug Josip doslovno “natjerao” da uzme predah od obaveza te da se posveti sebi.

MARIJANA MIKULIĆ SHRVANA GUBITKOM DRAGE OSOBE: ‘Crni petak. Crna subota. Tuga u srcu. Prezirem taj covid…’

“Bio je ovo, za mene, jako neobičan vikend. Potpuno sama dva dana, prvi put u posljednjih 15 godina. Jedino društvo mobitel i knjiga. Iz sobe sam izlazila samo jesti, a nekad ni to. Nisam ni svjesna bila koliko mi je potrebno biti baš sama i u miru. Ni TV nisam palila. Odmor za dušu, duh, tijelo. I ovo jutro sam jela i pila kave na miru, više njih, toplih. Nisam naučila uzimati vrijeme za sebe, samo za sebe. I zato sam zahvalna da imam muža koji me na to doslovno natjerao. Treba nekad slušati pametnije ili barem starije od sebe”, napisala je Mikulić te dodala da se sada jedva čeka vratiti svojoj bandi.

MARIJANA MIKULIĆ U IŠČEKIVANJU NOVOG LOCKDOWNA USKOČILA U OPAKI MINJAK: ‘Ako već poludim, da budem barem lijepa’

Marijana i njezin suprug imaju trojicu sinova, 11-godišnjeg Ivana, 6-godišnjeg Andriju i jednogodišnjeg Jakova.