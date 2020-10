MARIJANA MIKULIĆ ODBRUSILA DUŠEBRIŽNICIMA: ‘To me nije spriječilo da upišem i završim fakultet, da snimam, da se udam…’

‘Svatko od nas, to jest SVAKA od nas ima hrpu kvaliteta vezanih i nevezanih za naš izgled. SVAKA, a ne svaki, jer muškarce se rijetko tako stigmatizira’, napisala je Marijana

Glumica Marijana Mikulić na Instagramu je objavila podužu objavu u kojoj se obračunala s dušebrižnicima.

“Ne nisam trudna, i bilo bi pristojno da me to ne pita kako god kome to padne na pamet. Bilo da se radi o ljudima koje srećem u parkiću, bilo slučajni prolaznici koji u prolazu srdačno čestitaju i zažele da ovaj put bude curica”, započela je Marijana.

“Prestanite očekivati od žena da budu po vašim standardima-građene, raspoložene, ili što god. Ja nisam ni prije trudnoća bila manekenka ni imala ravan trbuh, a nakon tri trudnoće stanje se, vidi čuda, nije promijenilo. To me nije spriječilo da upišem i završim fakultet, da snimam hrpu serija, filmova, da se udam, rodim. Ej, trbuh me nije spriječio u tome. Neće mi ni ničija nepristojnost spriječiti da se osjećam dobro i da budem zadovoljna, imam nogu koje se ne bi posramile ni puno mlađe od mene (potpuno nebitna činjenica, al nek se zna).

“Svatko od nas, to jest SVAKA od nas ima hrpu kvaliteta vezanih i nevezanih za naš izgled. SVAKA, a ne svaki, jer muškarce se rijetko tako stigmatizira. Kad si došao /došla nekom muškarcu i zatepao/la mu “puno pivice se pije, ha?” Nikada! Zašto? Jer je nepristojno! E pa prestanite vise žene pitati, gurati, etiketirati, a i zabadati nos gdje mu nije mjesto. Ako i jesam trudna reći ću to kada i kome budem ja htjela! La pa pa Evo, što se tiče morala, da, MORALA SAM!!”, zaključila je.

