MARIJANA MIKULIĆ OBILJEŽILA GODIŠNJICU MATURE: ’20 godina starija, 15 kila teža i još uvijek bez pardona u minjaku…’

View this post on Instagram

2020. 20 godina mature Zbog pandemije nema proslave . 20 godina starija, 15 kila teža, nimalo mudrija, mnogo sretnija, i još uvijek bez pardona u minjaku 😉 Kome se ne sviđa nek ne gleda, meni je hit😍❤️ . . #celebration #nocelebration #20years from #graduation #oldiebutgoodie #yearsfly #momofthree #boysmom #actress #actresslife #zenamajkaglumica