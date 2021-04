Glumica smatra kako država mora poticati građane da postanu terapeuti, omogućiti im rad i poštene plaće

Marijana Mikulić jučer je otkrila pratiteljima na društvenim mrežama da njezin sin Jakov (2,5) odbija komunicirati i uspostaviti interakciju s ljudima, a usput je opisala situaciju u hrvatskom zdravstvu.

Kako kaže glumica, dječak prije godinu i pol dana nije govorio, gledao u oči, odazivao na ime niti je razumio kad mu se govori.

Marijana se danas pratiteljima na Instagramu obratila s pojašnjenjem Jakovovog stanja.

“Jakov srećom nema nikakvu tešku dijagnozu, nespecificirani poremećaj u razvoju govora i razumijevanja. On ima roditelje koji su rano primijetili da s njime treba dodatno raditi te ga vode privatno na floortime i super reagira na taj način terapije kroz igru te za Jakova nije toliko problem čekanje termina u državnoj instituciji. Jakovova mama već po prirodi svog posla ima publiciteta i preko vlastitih želja i potreba, te joj razvlačenja vlastitog djeteta nisu potrebna da bi se o njoj pisalo”, započela je glumica.

‘Jakov neće čekati’

“Ne, nije istina da je on samo ‘malo lijen, dečko je, bude on’ i slično, iako shvaćam potrebu da me se utješi i da mi se kaže da je on kao i druga djeca. Jakov je veseli zdravi dječak, koji je tek kroz obraćanje posebne pažnje i rad s njime počeo raditi stvari koje njegovi vršnjaci rade odavno, na primjer najobičniji kontakt očima, tek s godinu i pol kreće, i to pomalo i ponekad s drugim ljudima koji nisu mama. Tek s dvije godine počinje pomalo dopuštati mami interakciju u igri, bilo da se radi o kockicama, slikovnici ili običnoj pjesmici. Ne uvijek, i ne puno, ali krenulo je i sve je bolje. S dvije i pol smo već super, valjamo plastelin, radimo kolače, još ne govori, ne odaziva se na svoje ime, ali bude”, dodala je Marijana.

“Jakov neće čekati. Vodili smo i vodit ćemo ga privatno, dakle SAMI PLATITI i ne, nećemo se prijaviti za nikakve poticaje uzdržavanja, posebnih potreba i slično jer ima puno potrebitijih. Imala sam potrebu iskoristi medijski prostor koji mi je dan da ukažem na tromost sustava i na to da stvari treba mijenjati i to ne samo za one koji imaju koga zvati, nego za sve. Djece u potrebi je puno, a terapeuta, očito, premalo, a od mnogih stručnjaka sam čula da je rana intervencija majka uspjeha te se isto uvjerila na primjeru vlastitog djeteta”, smatra ona.

“Država mora poticati ljude da upisuju ta zanimanja, omogućiti im rad i poštene plaće! Da se omogući djeci čiji roditelji NEMAJU mogućnost privatnih terapija da svoju djecu na vrijeme uključe u terapije i na taj način naprave maksimum za njih! Poticaje i stipendije, eu fondove, ma sve što treba, za one koji žele baviti se ovim toliko potrebnim zanimanjima. Da, znam potrebitih područja je još mnogo, ali evo, znate kako kažu-kamen po kamen…”, zaključila je Marijana.

Put od prvog pregleda do prve terapije

Podsjetimo, glumica je u utorak prvi put progovorila o zdravstvenom stanju svog najmlađeg sina.

“Prošle godine u ovo vrijeme sam dobila uputnicu za naručivanje djeteta na pregled logopeda. Jakov, 1.5 g, ne govori, ne gleda u oči, ne odaziva se na ime, ništa ne razumije kada mu se govori. Pola godine se čeka termin jer su zbog korone ljudi odustajali, inače valjda ide to i do godinu dana. Nećemo nikog tražiti da ‘gura’. Djetetu je godina i pol, na vrijeme smo krenuli”, započela je.

“Jakov dok nije napunio godinu i pol nije ni kontakt očima uspostavljao osim sa mnom. Tada kreće tu i tamo pomalo s drugima, ali jako rijetko i jako kratko. No, na vrijeme smo. Čitam, guglam, radim što mogu i znam da je potpuno u svom filmu i ne želi interakciju. Tipa uzme slikovnicu, ja dođem k njemu i krenem pokazivati ‘maca mjau, pas vau vau’, on ustane, ode na drugo mjesto i sam lista. Kockice čim krenem s njim slagati, on se miče i nešto drugo uzme. Jako dug i frustrirajuć put dok je prihvatio išta raditi sa mnom. Prvi pregled logopeda, uputa za kompletnu obradu, zadnji u nizu pregleda je za šest mjeseci. Pitam pa kada će doći na red terapija ako godina dana treba od narudžbe do zadnjeg pregleda. ‘Ma budete Vi ušli na listu s terminom prvog pregleda.’ Nećemo nikog zvati da ‘gura’, ima vremena”, objasnila je Marijana.

“Obavili zadnji pregled, došla uputa da se uključi dijete u terapiju, zovem za termin, kaže 6-9 mjeseci se čeka termin terapije. Od prvog naručivanja na pregled do prvog termina terapije preko godinu i pol. Jakov će tada biti tri godine star i trebao bi s terapijom ili bez nje već govoriti, odnosno do tada mu moramo mi privatno plaćati jer do treće se najviše može napraviti, tako kažu stručnjaci. Osobno poznajem par ljudi koji su imali koga zvati i vrlo brzo bili u sustavu. Zar da ja sad idem preko gluhe djece i djece s ozbiljnim teškoćama i naručim svoje? A opet, da pustim svoje kojem mogu pomoći dok drugi to neće se libiti napraviti? Dal’ je moguće da u ovoj državi BAŠ ZA SVE treba veza? Pa i za ZDRAVLJE DJECE? PUN MI JE…”, zaključila je glumica.