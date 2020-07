MARIJANA BATINIĆ PRIPREMA SE ZA DOLAZAK DRUGE BEBE: ‘Satrala prodavačice, muž se nekoliko puta preznojio…’

View this post on Instagram

Ne znam je li to zato što sam vaga u podznaku, ali ja sam tako neodlučna u shoppingu, pogotovo kad imam previše izbora… 🤷🏻‍♀️ Satima sam u @babycenter_hrvatska birala kolica, ko da auto kupujem, satrala prodavačice, muž se nekoliko puta preznojio, Ena je triput bila žedna i gladna… I baš kad se činilo da sam napokon uspjela donijeti odluku, taman kad sam se konačno zbrojila, ljubazna prodavačica, heroj strpljenja i izdržljivosti, ponudi mi na izbor nekoliko boja i nijansi… 🤪 🤯 E, tu je garant požalila što nije radila jutarnju smjenu 😂🙈 Nakon dugog vijećanja, u užem izboru imam ove dvije… 🧐 Može mala pomoć? . #pripreme #pregnacy #momlife #babycenterhrvatska #rukazasvevasepocetke #shoppingtime #strollers #joolz #nisamjauteglirasla #falatiživote #marijanabatinic