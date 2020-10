MARIJANA BATINIĆ POKAZALA ŠTO JU JE DOČEKALO KADA SE VRATILA IZ RODILIŠTA: ‘Ljepši poklon nisam mogla poželjeti’

View this post on Instagram

Svaki dan neki razlog za slavlje! ⭐ Ovaj vikend smo proslavili mjesec dana našeg Pere Ždere 💝 Danas slavimo prvu prospavanu noć u komadu. Sutra obilježavamo mjesec dana otkad smo izašle iz rodilišta, a dočekala nas je eksplozija ljubavi i prigodne roze boje 🌸🌷🍭 . Moja me Ena dirnula tim iskrenim dječjim iščekivanjem mlađe seke, a onda me doma "zakucala" ovom porukom dobrodošlice… 😍 Ljepši poklon od jutra kad se s njih dvije (i tatom – njega još nismo izbacili!) ušuškam u krevetu nisam mogla poželjeti! 🎁 Znaaam, patetična sam – i vi biste bili na mom mjestu 😂❤️ #danizapamćenje . #falatiživote #nisamjauteglirasla #marijanabatinic