Veliki dolazak najmanjeg i najslađeg stopala ❤️👶🏻 . Stigla nam je Roza i obojala ovu sivu i kaotičnu 2020. godinu! 🌸 Predivna naša djevojčice, želimo ti da zagrliš svijet onako kako te mi ovih dana grlimo i ne možemo stati, da drugima donosiš radost koju osjećamo otkad si nas pogledala tim svojim očima… 😍 Dobrodošla! 🎀 . Ne stižem odgovoriti na pun mobitel ljubavi i lijepih želja, pa vam i tu od srca HVALA na prekrasnim čestitkama i porukama, stvarno ste divni! 🌹 Ljubimo vas sve u našem novom, većem izdanju… 💋💋💋💋 Evo i Roza maše nogicom 😂 . Posebna zahvala ide, naravno, doktorima i medicinskom osoblju Petrove bolnice na čelu s prof. Vrčićem. Hvala vam na ljubaznosti, brizi i profesionalnosti! 🙌 . #stiglanamjeroza #bebaroza #nevjerojatanosjećaj #falatiživote #nisamjauteglirasla #marijanabatinic