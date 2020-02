SVIMA JE PRIGOVARALA, ALI NISU JE ZBBOG TOGA KAZNILI: Marija ipak zasjela na tron

Marija je za predjelo poslužila Morski trio, za glavno jelo Lukinog jastoga, a za desert Emilin kolač

U današnjoj epizodi „Večere za 5 na selu“ posjetili smo mjesto Krunčići, gdje je ostale natjecatelje ugostila 65-godišnja umirovljenica Marija Matošević. Bivša konobarica pokazala se kao prava „kritičarka tjedna“ pa ostali natjecatelji jedva čekaju kušati njezinu večeru. Marija je pripremila morski jelovnik koji se sastoji od predjela naziva Morski trio, glavnog jela Lukin jastog i deserta Emilin kolač. „Dosta mi se sviđa i čini mi je da je lagani meni“, komentirala je Aleksandra, a Elisabetta je govorila Adilu kako će mu se sve svidjeti za razliku od nje. „Jest ću predjelo i desert“, dodala je.

Svećenik posvetio kruh

Kad su gosti stigli u Marijin dom, prvo su popili aperitiv – rakiju od borovnice te nazdravili za zdravlje i ugodnu večeru. Ubrzo su ušli u blagovaonicu i domaćica je poslužila predjelo – u školjkama poslužene Jakobove kapice, carpaccio od srdela i hobotnicu te uz to domaći kruh od bijelog i pirova brašna te industrijske konoplje. „Izgledom je bilo savršeno“, rekao je Adil, a svima se svidjelo i okusom, kao i domaći kruh. „Prvi sam put jeo kruh od konoplje i bio je jako dobar“, rekao je Lučano, oduševljen i što je svećenik posvetio kruh koji jedu.

Za Elisabettu tartufata

Pred goste je stiglo i glavno jelo – jastog i škampi s domaćim rezancima! „I kako da je kažem Mariji da ja to ne mogu jesti i da sam alergična?“ rekla je Elisabetta, a domaćica je bila malo šokirana jer nije znala što da joj sad ponudi. Marija se brzo snašla i donijela Elisabetti tartufatu kako bi to mogla jesti s tjesteninom. „Pogodila je zato što to obožavam“, rekla je komercijalistica. „Bilo je jako ukusno, ali za moj ukus – previše natrpano“, rekao je Lučano, a Aleksandri je sve bilo savršeno.

Večeru zaokružila kolačem i likerom

Nakon obilnoga glavnog jela domaćica je poslužila kolač i liker Teranino. Prvo su nazdravili i onda uživali u slatkim okusima. „Vidjela sam ove tri večere i mislim da imam šanse pobijediti“, rekla je Elisabetta, a isto misli i Adil. Uslijedilo je iznenađenje, na harmonici je zasvirao Marijin prijatelj i prvo su zapjevali, a Marija i Adil su i zaplesali! Za svoju večeru Marija je dobila sljedeće ocjene: Lučano se odlučio za osmicu zato što je bio začuđen kako se domaćica odjenula, a i predjelo mu je bilo previše natrpano, Elisabetta je također dala ocjenu osam zato što nije probala glavno jelo, kao i Adil koji je dao osmicu zbog velikog truda domaćice, a i svidjeli su mu se predjelo i desert, a Aleksandra je dala desetku zato što joj se sve jako svidjelo.

Sutra kuha najmlađi ovotjedni kandidat Adil, a kako će se ostalim natjecateljima svidjeti ono što im je pripremio – ne propustite pogledati u novoj epizodi kulinarskog showa „Večera za 5 na selu“ u 20 sati na RTL-u!