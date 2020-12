MARICA IZ ‘ŽIVOTA NA VAGI’ O ODNOSU S OBITELJI: ‘Situacija je još gora nakon izlaska iz showa…’

‘Vrijeme liječi sve pa se možda i to popravi. Nema više polovičnih odnosa u mom životu. Ili jesi ili nisi uz mene, nema ništa između, ni ništa manje, jer ne zaslužujem manje’, rekla je Marica

Marica Korolija (33) iz Novigrada Podravskog u show “Život na vagi” ušla je sa 134,1 kilograma, a izašla s 52,3 kilograma manje. Zahvalna je na prilici koju je dobila i nije joj žao što nije odnijela pobjedu.

“Do svog rođendana (10. travnja) planiram doći do 75,76 kg, to će mi biti najljepši poklon”, rekla je za RTL. Otkrila je da se nije promijenila samo fizički, nego i psihički. “Moja najveća psihička pobjeda je ta da stavljam sebe na prvo mjesto, da je O.K. reći ‘ne’ ako želiš reći ‘NE’ i da treba dati do znanja kada si ljutit”, kazala je.

Marica je nakon izlaska iz showa prvo izbacila preveliku odjeću iz ormara. Otkrila je i da je ostala u kontaktu s drugim kandidatima te da se najčešće čuje sa Zdravkom i Majom.

Priznala je da joj je u showu bilo teško uskladiti svakodnevne obveze s pripremom obroka i treninzima. “Već pred samo finale sam bila i dosta nervozna koliko sam bila umorna, te psihički iscrpljena. Ali kada vidim krajnji rezulatat, stvarno se isplatilo”, ispričala je.

Odnosi u njezinoj obitelji i dalje su loši. “Situacija nije bolja. Čak štoviše, gora je, ali bila sam spremna na to. Vrijeme liječi sve pa se možda i to popravi. Nema više polovičnih odnosa u mom životu. Ili jesi ili nisi uz mene, nema ništa između, ni ništa manje, jer ne zaslužujem manje”, rekla je.

