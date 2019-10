MARIĆ UGOSTIO KARDASHIANKE NA KARIBIMA: Otkrio kakve su slavne sestre; ‘Imale su podužu listu želja’

Kristian tvrdi da su Kardashianke u tjedan dana, koliko su boravile na Karibima, imale dosta prohtjeva

Sin našeg poznatog poduzetnika Zlatka Marića, Kristian Marić, ovoga je proljeća u svojim vilama na Karibima ugostio sestre Kardashian koje su tamo snimale svoj reality show koji se prikazuje na kanalu E!.

Inače Kristian ima tri vile u kojima često borave slavni glumci, reperi, sportaši itd. Za 24 sata otkrio je kakve su popularne sestre kada se kamere ugase.

“Javila nam se njihova produkcijska kuća koja je tražila smještaj za 40 ljudi – od kamermana, šminkera pa do njihovih prijateljica. Dogovarali smo se dva mjeseca o svim detaljima, no zbog ugovora vam ne mogu baš sve otkriti”, rekao je.

Marić kaže da su Kardashianke jednostavne i simpatične.

“Iskustvo sa sestrama Kardashian bilo je fenomenalno. Da ne znam tko su, opisao bih kao jednostavne i simpatične djevojke. Jako vole brzu nezdravu hranu, no nutricionist im to brani pa moraju jesti salate. Uz ljude iz produkcije, s njima su došle prijateljice manekenke i one su te koje su komplicirane. Inače, nisu bile sve sestre. Snimale su Kourtney i Khloe, a pratila ih je Kylie Jenner, no ona nije snimala”, otkrio je.

‘Kardashianke vole skupa pića’

U tjedan dana, koliko su boravile na Karibima, imale su dosta prohtjeva.

“Bila je to poduža lista želja: od privatnosti, osobnog vozača non-stop na raspolaganju, vode pa do ekskluzivnih pića brendova koje oni koriste. Ali sestrama je bilo najvažnije da imaju rashlađenu sobu za šminkanje s prilagođenom rasvjetom na raspolaganju u svako doba dana i noći”, rekao je.

Kristian tvrdi da je najveću paniku oko snimanja radila produkcija, a ne sestre Kardashian.

“Tih tjedan dana nitko nije spavao. Non-stop se snimalo, a najveću paniku radila je produkcija koja je strepila što će sestre reći, no stekao sam dojam da oni sami rade taj presing jer nisam primijetio da su sestre išta zahtijevale. Uzele bi kajak, malo se odvezle, vježbale u teretani, igrale se na bazenima s djecom. Zapravo su jednostavne i pristupačne”, ispričao je.