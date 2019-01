MARIAH NA SVOJOJ BOŽIĆNOJ PJESMI I DALJE MASNO ZARAĐUJE: Svake godine donese joj više od 5 milijuna kuna

Kao 23-godišnjakinja Mariah je snimila božićni album “Merry Christmas”, i to na nagovor svog tadašnjeg supruga

Pjesma “All I Want For Christmas Is You” jedna je od najpopularnijih božićnih hitova, a Mariah Carey s tom je izvedbom završila na samom vrhu glazbenih ljestvica. Ta joj pjesma, naime, svake godine donese milijune. Ove godine na njoj je zaradila vrtoglavih 625 tisuća funti, odnosno 5 milijuna kuna, prenosi Mirror. Pjevačica je ovaj božićni hit snimila u suradnji s producentom Walterom Afanasieffom.

On je 2014. godine u intervjuu za Billboard izjavio da su na ideju o pjesmi došli sasvim slučajno te da se nisu nadali da će postati ovako popularna. “Uvijek smo surađivali na takav način. Najprije smo skladali samo melodiju, a tek kasnije dovršili tekstom. Ovu pjesmu napravili smo u vrlo kratkom vremenu, bilo nam je mnogo lakše nego inače. Pokušao sam unijeti neke specifične riječi, tekst koji prije još nikad nismo mogli čuti”, rekao je.

Mariah ovo nije jedina božićna pjesma koju je snimila. Kada je imala 23 godine, njezin suprug Tommy Mottola nagovorio ju je da snimi božićni album “Merry Christmas”. Mariah je s Mottolom bila u braku pet godina, a karijeru pjevačice navodno može zahvaliti upravo njemu. No, zbog problema u braku, par se razveo 1998. godine.