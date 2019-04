MANEKENSKA IKONA DANAS VODI SKROZ DRUGAČIJI ŽIVOT: ‘Nije taknula alkohol već 18 mjeseci, a na ljeto će stati pred oltar’

Britanska modna ikona i njezin odabranik Nikolai Von Bismarck vode zdrav život, bez droge, alkohola i raskalašenih tuluma

Britanska manekenka Kate Moss navodno će iduće ljeto drugi put stati pred oltar, i to s 32-godišnjim Nikolaijem Von Bismarckom. Par je zajedno od 2015. godine i navodno planiraju tradicionalno vjenčanje, prenosi The Sun.”Sjajno se slažu i sve ozbiljnije razgovaraju o vjenčanju. Nikolai je prijateljima otkrio kako razmišlja o tradicionalnoj ceremoniji i vjenčanju u crkvi. On je tradicionalan dečko i jako je zaljubljen u Kate. Želio bi da se vjenčaju idućeg ljeta. Oboje sad vode vrlo zdrav način života bez alkohola i tulumarenja”, tvrdi izvor.

Odrekla se poroka

Nikolaijevi roditelji nisu bili oduševljeni njegovom vezom s Kate, no izvor tvrdi da je britanska modna ikona, koja je novinske stupce punila skandalima s drogom i alkoholom, danas druga osoba. “Mislili su da je ona nepopravljiva partijanerica no sad je potpuno nova osoba i vodi sasvim drukčiji način života. Sprijateljila se i s Nikolaijevom majkom Debi. Sad kad se ostavila alkohola i tulumarenja, potpuno je nova osoba. Već 18 mjeseci ne pije”, otkrio je izvor.

Manekenka iza sebe ima brak s rockerom Jamiejem Hinceom. Iz veze s Jeffersonom Hackom ima 16-godišnju kćer Lilu Grace koja je prošle godine postala zaštitno lice nove beauty linije s potpisom dizajnera Marca Jacobsa.