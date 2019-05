MALI PRINC JE ZNAO IME KRALJEVSKE BEBE? Gospođa sa psom otkrila što joj je rekao lani, izgleda da je znao tajnu

Obožavatelji tvrde da su Meghan i Harry princu Georgeu rekli spol svog djeteta

Početkom ove godine britanski mediji prenijeli su da je princ George, sin princa Williama i Kate Middleton, krajem prosinca 2018. bio u šetnji parkom s bakom Carole Middleton kad su naišli na gospođu sa psom. Ona je izmijenila nekoliko riječi s princom. Dječak je tom prilikom sebe nazvao Archiejem, imenom koje su Meghan i Harry sada dali svom sinu.

PRINCEZA CHARLOTTE PROSLAVILA ROĐENDAN: Mama Kate pohvalila se preslatkim fotografijama

Predstavio se kao Archie

“Šetala sam psa, a tu je bila i policija koja me je upozorila da ne fotografiram nikog iz kraljevske obitelji. Onda je George prišao i pomazio mog psa. Počeli smo pričati, pa sam ga pitala kako se zove, iako sam to, naravno, znala. Na moje iznenađenje, rekao mi je da se zove Archie. Ne znam zašto je to rekao, ali djeca generalno vole izmišljati sebi imena. To mi je bilo preslatko”, ispričala je svojevremeno gospođa britanskim medijima.

KATE MIDDLETON DONIJELA VAŽNU ODLUKU: Više neće imati djece, i to sve zbog Williama?

Obožavatelji kraljevske obitelji sada tvrde da su vojvoda i vojvotkinja do Sussexa cijelo vrijeme znali spol djeteta te da su princu Georgeu rekli koje će mu ime nadjenuti.

“Meghan nije mogla odoljeti, a George ju je stalno ispitivao. Pa tko bi izdržao da mu ne kaže kako će mu se zvati rođak. Malo mu je pobjeglo, ali nema veze. Kladionice to nisu znale očito, ali on je znao prije svih drugih”, napisao je jedan obožavatelj na društvenim mrežama.

RIGOROZNA PRAVILA U KRALJEVSKOJ OBITELJI: Jednu sasvim običnu riječ dadilja baš nikada ne smije izgovoriti