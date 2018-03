No Norte da Califórnia foi encontrado em uma cova rasa um corpo de uma mulher que pode ser da aspirante a Atriz e modelo da Macedônia Adea Shabani de 25 anos a polícia de Los Angeles segue com as investigações, o corpo ainda não foi identificado, Adea está desaparecida a um mes a última vez que foi vista foi em 23 de Fevereiro em Hollywood. #cinema #actor #pool #tb #movie #movies #film #tv #camera #fact #didyouknow #moviefacts #cinematography #screenplay #director #actress #act #acting #movienight #cinemas #watchingmovies #hollywood #bollywood #realquentintarantinofanclub #музыкальныйконкурс #freshstar #retrolook #redcarpet #redcarpetdress #AdeaShabani Adea Shabani.

A post shared by Fam Page Divas Do Cinema 🌞👽⭐❤💖 (@fampagedivasdocinema) on Mar 28, 2018 at 7:26am PDT