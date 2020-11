MAJKA NAŠE MANEKENKE JE ZARAŽENA KORONAVIRUSOM: ‘Masku nisam skidala, družila sam se s 5 ljudi, redovito sam prala ruke…’

View this post on Instagram

13. dan. Osim podocnjaka, bljedila, opadanja kose, dva dana groznice, 10 dana 37,2 temp, par proljeva, dva dana bolova u ledjima, nogama i zglobovima, umor..ostalo je proslo da bolje nije moglo..sad sam sigurna da je sve u tome koliko virusa uneses u sebe, a ja masku nisam skidala, druzila se s 5 ljudi i nitko od njih nije imao simptome ni prije ni poslije mene (ako ne dobije u ova dva dana😬). Nisam se vozila liftom, prala sam ruke redovno..ni jednom se nisam nakasljala, njuh koji nemam 10 g, vratio se prije korone i nije nestao😳sto bi bilo da nisam bila toliko oprezna, ne smijem ni pomisliti..a zbog astme i visokog tlaka mislila sam da se necu izvuci..cuvajte se maksimalno pa ce vas i korona minimalno!💪🏻🥰