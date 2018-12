MAJINA KUĆICA JE NAJBLJEŠTAVIJA: Pjevačica na Adventu prodaje hot-dog za 35 kuna i svoje mikrofone

View this post on Instagram

Popni se na MAJUSHKA corner i zapjevaj 🎤🎤 Napravi insta fotku i tagiraj me jer najcool fotke nagradjujemo. Najludja smo kucica na adventu i ako nisi pio, jeo i pjevao na MAJUSHKI nisi trebao ni ici na advent 😜😜😜 Hvala @stairwell_and_loft na dizajniranju kucice i stage-a 👋👋 Nalazimo se nasuprot hotela Palace #majadojaja #fuliranje