MAJI SE OSTVARILA ŽELJA, KONAČNO JE OTIŠLA NA SPOJ S MIJOM: ‘Blokira me, totalno me blokira’

Maja nije mogla sakriti oduševljenje Mijinim plavim očima

Od prvog dana showa “Gospodin Savršeni” kandidatkinja Maja Đukanović pokušavala je otići na spoj ili provesti barem malo vremena nasamo s Mijom, a sad joj se to napokon i ostvarilo! Dok je bila kraj bazena s još nekolicinom kandidatkinja, Mijo joj je prišao i udaljio se s njom kako bi bili sami. “Maja ima spoj!”, vikale su cure. “Mislim da sve djevojke malo posprdno gledaju Maju tako da je to navijanje bilo više zabavljanje nas kao kolektiva nego li što smo sve sretne zbog nje”, izjavila je Sara.

Kako bilo, Maja je odlučila iskoristiti svoje vrijeme s Mijom iako je bila prilično loše volje. “Loše sam raspoložena, nisi mogao izabrati lošiji dan. Ne znam, jednostavno mi je raspoloženje nula”, objašnjavala Maja te dodala: “Nema veze s tobom, nisi me nešto razočarao”. Ipak, nije mogla sakriti oduševljenje njegovim očima. “Blokira me, totalno me blokira. Ne znam je li do efekta – bazen, njegove oči, ne mogu razulučiti. Pokušala sam gledati neke ljudi koji imaju svijetle oči da vidim hoću doživjeti isto i ne, ni blizu. Ima strašno lijepe oči”, objašnjavala je ispred kamere.

“Izgubim se dok gledam u tvoje oči”, rekla je Maja i Miji. A o čemu su još razgovarali i koji je Majin dojam, pogledajte u videu!