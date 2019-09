MAJA ŽESTOKO UZVRATILA SARI: ‘Tko si ti da o tome sudiš? Tko si ti, gimnazijalka bez obrazovanja!’

Nakon Sarinog komentara koga smatra inteligentnim, a koga ne, Maja je svojim komentarom obranila čast svih djevojaka

Prije ceremonije ruža ponovno su se javile tenzije u vili. Nakon što je Sara došla sa spoja s Mijom, opet su krenule rasprave između nje i cura, prenosi RTL na kojemu se i prikazuje show “Gospodin Savršeni”. Mihaela joj je tad rekla kako nema potrebu razgovarati s nekim tko je rekao “da joj trebaju tri mozga”, ali Sara je tražila ispravak netočnog navoda pa je objasnila kako je to rekla Barbari. “Ja se to Mihaeli ne bih usudila reći zato što ti jesi inteligentna osoba. Ja ću sad nabrojati reći: “Silviji to ne bih rekla, ni Emily niti Aniti. Maja kakva god da je, Maja ima ponekad poprilično razumna razmišljanja, ne bih to ni njoj rekla”, nabrojala je Sara.

Burna rasprava

No, Maja je nije pustila da s tim komentarom prođe bez uzvratnog udarca. “Kakav ti doseg ti imaš na razini Republike Hrvatske, tko si ti? Tko si ti da bilo kome govoriš o inteligenciji? Jesi ti neki znanstvenik, po kojoj osnovi ti misliš da si odgovorna za to, da ti to trebaš komentirati, imaš fakultet?”, vikala je Maja Sari. “Ja nisam nikad rekla niti jednoj od vas da je glupa, ja sam samo rekla da s nekima od vas nemam o čemu razgovarati jer imam osjećaj kao da razgovaram s djetetom od tri godine”, odgovorila je Sara. “Što si završila, halo? Ja sam završila Katolički školski centar u Sarajevu, a pored toga sam završila prekvalifikaciju u medicinsku sestru, na osnovu jedne škole završila sam dvije škole. Imala sam 18 predmeta sve četiri godine, pet jer sam pala jednu godinu. Znači ja sam Bog i batina”, rekla je Maja pa se i sama počela smijati.

A naposljetku je dodala Sari: “Ti si za mene gimnazijalka koja nemaš obrazovanja. Hoćeš da se natječemo, Saro?” “Maja živi u svom svijetu”, zaključila je kasnije Sara. “Ja savršeno dobro znam s kim razgovaram i tko je Sara. Ja se nikad s njim nisam posvađala u suštini, ali sve su to djevojke koje su stajale iza Tesinih leđa”, komentirala je pak Maja kasnije.