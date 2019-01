MAJA ŠUPUT ZAHVALILA NEPOZNATOJ DJEVOJCI NA INSTAGRAMU: ‘Evo dokaza da čitam vaše poruke i da vam vjerujem’

View this post on Instagram

Dakle, veceras smo krenuli na jednu top veceru. Putem sam procitala savjet nepoznate djevojke koja mi je ostavila poruku u DM -u da obavezno probamo jesti ovdje. Nakon googlanja shvatim da svi zele jesti ovdje i zaputimo se bas na ovu lokaciju. Savrsentsvo okusa je mala rijec. Hvala na preporuci, evo dokaza da citam vase poruke i da vam vjerujem. Po nagradama je i sam ocjenjen u kategoriji 50 najboljih restorana na svijetu 💪💪 i da, nestvarno dobro kuhaju 😋😋