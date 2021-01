MAJA ŠUPUT: ‘Tužno mi je da sam u stresu u ovakvom periodu svog života. Zbog djeteta, ne zbog mene’

Maja i njen suprug su trenutno podstanari jer preuređuju svoj stan, a ona se jako veseli povratku kući

Pjevačica Maja Šuput Tatarinov za IN magazin ispričala je kako je za nju protekla prošla godina te je otkrila i zašto su ona i suprug Nenad otputovali u Dubai, a između ostalog, priznala je i da živi u strahu od potresa.

“To je daleko najveći uspjeh! Karijera je bila sjajna, udala sam se i to lijepo, imam zdravu obitelj, prijatelje… Napraviti dijete je van svake pameti koliko je to veliko za mene. Bilo je tu svega prošle godine”, kazala je.

Ona i suprug u prosincu su otputovali u Dubai, a tvrdi, bila je presretna jer je nakon dugo vremena mogla nekamo i otputovati.

“Kad odeš na sunce na 30 stupnjeva i u Dubai, teško da ti može biti loše. Otputovali smo nakon toliko vremena neizlaska iz zemlje, što je za mene nepojmljivo. Ja kada sam vidjela aerodrom, ja sam mislila da sam na Marsu. Ozbiljno. Mislila sam da mi se ukazala Gospa kada me žena tražila putovnicu. Beba je dobila super-potrebni D vitamin o kojem sam stalno čitala i kojeg sad uzimam drugačije pa nije baš isto kada dođeš na sunce. I to nam je bilo posljednje putovanje udvoje”.

Veseli se povratku u svoj dom

Maja se odlično nosila s pandemijom koronavirusa, a najveći problem su joj česti potresi jer zbog njih živi u strahu.

“Covid sam zaboravila onog trena kad sam postala trudna jer sam u glavi dobila super-moći. Promislila sam samo ‘daj, kakav covid, ja nosim bebu’. Ja sam sebi superheroj! Ja sam sebi Batman, Spiderman, Superwoman i sve, to je beba! Protiv potresa si ne mogu pomoći, to je jednostavno kao i svi. Gdje sam god pitala i s kime god pričam, svi imaju PTSP. Malo mi je problem sada jer se ja jako trzam i na najmanje podrhtavanje.

Tužno mi je da sam u stresu u ovakvom periodu svog života. Zbog djeteta, ne zbog mene. A opet, ne možeš si pomoći. Ja sam i dalje čovjek od krvi i mesa koji se toga boji, kao vjerojatno i svi. Ljudi pričaju da živim u novoj zgradi i da se ne moram bojati, ali to me nije briga kada me strah i dalje”, rekla je.

Maja i njen suprug su trenutno podstanari jer preuređuju svoj stan. Ona se jako veseli povratku kući, a s većinom poslovnih obaveza nastavit će, kaže, kada rodi.