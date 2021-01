MAJA ŠUPUT SE POHVALILA FOTKOM IZ DUBAIJA: Pozirala na plaži i pokazala trbuh u badiću: ‘Otisnuli smo se na posljednje putovanje u dvoje…’

Maja i Nenad početkom prošlog mjeseca otputovali su u Dubai

Maja Šuput na Instagramu je objavila fotografiju iz Dubaija gdje uživa sa suprugom Nenadom Tatarinovom.

“THROWBACK to our isolation vacation. Prosinac 2020. Početkom prošlog mjeseca (dakle prije Božica i punoooo prije potresa) otisnuli smo se na posljednje putovanje udvoje. Kako ne mogu zakinuti svoje vjerne insta pratitelje za ovaj plus size beach body i zapravo za cijelu trudničku avanturu na pijesku vodim vas na virtualno putovanje. Jutra počinju s plažom, gdje kroz laganih 28 C puše blagi povjetarac i tatinim poljupcima u moj tobolac koji priča pišonji kako je brzo s nama. Ako mislite da je tu trbuh velik, trebate me vidjeti sad nakon mjesec dana”, napisala je pjevačica uz fotografiju na kojoj joj suprug ljubi trbuh.

Maja je ovih dana zbog posla bila i u Italiji, točnije u Firenzi, a fotografije je podijelila na svom profilu.

