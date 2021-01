MAJA ŠUPUT POZIRALA U VUNENOM TOPIĆU: Fanove je oborio s nogu njen trudnički look; ‘Ljepša si i bucmastija’

Maja i njen suprug Nenad s nestrpljenjem čekaju svog sinčića kojemu još nisu odabrali ime

Pjevačica Maja Šuput Tatarinov pratiteljima na Instagramu pohvalila se je da je trudna 30 tjedana. Pozirala je u vunenom topiću i hlačama, a preko ramena si je okačila torbicu poznatog modnog branda.

“Tagiraj osobu koju najčešće zoveš video pozivom. Mi danas zovemo sve prijatelje jer nam je 7,5 mjeseci”, napisala je uz hashtag “trudna 30 tjedana”. Njeni fanovi obasuli su je lajkovima i emojijima srčeka i pusica.

“Prekrasna si”, “Prelijepa, ljepša bucmastija… Zračiš”, “Predivna si trudnica”, “Super look”, komentirali su.

Maja i njen suprug Nenad s nestrpljenjem čekaju svog sinčića kojemu još nisu odabrali ime, a razmatraju neka strana.

“Strana imena. To čak nije tajna. Jednostavno me domaće ne interesira. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže Nenad. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime da ga uvalim u probleme pa da mi cijeli život govori: ‘Jesi li morala?”, kazala je Maja nedavno za IN magazin.