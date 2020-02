MAJA ŠUPUT POSTAJE VODITELJICA POZNATOG SHOWA: ‘Živi sam primjer da morate paziti što želite’

View this post on Instagram

Konacnoooo mogu sa vama podijeliti novu ulogu, projekt , avanturu … Dame i gospodo uskoro na vase male ekrane , po prvi puta u zivotu u voditeljskoj ulozi najzabavnije emisije Tvoje lice zvuci poznato uz @thefranor angazirana je i moja malenkost 🙋‍♀️ Nadam se da cu uspjeti biti na visini zadatka i da cete mi uz dobre i pozitivne vibre pomoci da se snadjem u ovoj nimalo lakoj ulozi. Veselim se kao malo djete sto cemo imati priliku da vas nedjeljom opet zabavljamo i da se gledamo u udarnom terminu na @novatv_ 📺 Vidimo se uskoro a do tada saljem vam puseee 😘😘😘