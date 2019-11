MAJA ŠUPUT POKAZALA I TREĆU VJENČANICU: ‘Obukla sam ja nju, ali nije mi palo na pamet da se u njoj slikam. Imala sam bolju ideju’

View this post on Instagram

Svaka haljina ima svoju pricu pa tako i ova … Ovo je moja treca vjencanica koju je za mene radila moja draga @leilou_by_alex 👗 Trebala sam ju nositi ujutro nakon vjencanja na "white pool party-u "… I obukla sam ja nju , no nije mi palo na pamet da se u njoj slikam vec mi se puno boljom idejom cinilo da se s ekipom odmah bacim u bazen u njoj 🙈🙈🙈 Ono sto je najvaznije ostavila mi je sjecanje na ludi tulum a danas cu je prosetati uz svoju ljubav i stvoriti neke nove uspomene 💗