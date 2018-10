MAJA ŠUPUT PODIJELILA URNEBESAN VIDEO SA SVADBE: Simpatičan ples jednog gosta pjevačicu nasmijao do suza

View this post on Instagram

Upravo sam nasla staru snimku sa jednog vjencanja i ne mogu se prestat smijat 😂😂😂 vidim da je vani jos dan , dakle svadba je tek pocela, svatovi su napravili mjesta plesacu i plesu kao da se nista cudno ne dogajda 🕺🏻💃🏼, mi kao bend se cak nismo ni pogledali a kamoli nasmijali… kakvi profesionalci 💪💪💪 obozavam svoj posao, toliko stvari vidis… 😱😱😱 sigurno i vi poznajete nekog tko ovako plese ?!?!