MAJA ŠUPUT PODIJELILA STARU FOTOGRAFIJU KOJU JOJ JE NETKO POSLAO: ‘Dakle, plačem od smijeha…’

Pjevačica je na Storyju objavila fotografiju iz mlađih dana koja ju je nasmijala do suza

Pjevačica Maja Šuput na Instagram Storyju objavila je staru fotografiju koju joj je netko poslao. “Dakle, plačem od smijeha. Kažem svom mužu ‘Pogledaj me, netko mi je poslao fotografiju od prije sto godina’, a on kaže: ‘A pogledaj frajera do tebe koji se malo upiškio'”, napisala je uz fotografiju iz mladosti.

Maja je na Storyju odgovarala na pitanja fanova koje je zanimalo kako joj je u braku, kako održava liniju, ima li tetovaža itd.

