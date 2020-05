MAJA ŠUPUT OTVORILA DUŠU: ‘Novac mi nikada nije bio važan. Bila sam s dečkima koji nisu imali za kikiriki…’

Pjevačica je, između ostalog, otkrila da nikada nije operirala nos, da najviše troši na putovanja te da je sve u životu kupila sama

Maja Šuput gostovala je u podcast Inkubatoru repera Fila Tilena gdje se raspričala o svom braku, karijeri i usput otkrila i neke manje poznate detalje o sebi. U karanteni, tvrdi, spava samo nekoliko sati, što joj uopće ne predstavlja problem. “Spavam po četiri sada, to mi je dosta, navikla sam biti umorna i da mi je preko dana loše”, rekla je.

‘Mrzim biti domaćica’

Iako su joj zbog koronavirusa otkazane brojne gaže, brzo se vraća na pozornicu. “Kada su svadbe u pitanju, bukirana sam godinu i pol dana unaprijed”, otkrila je. Ipak, pjevanje na vjenčanjima zahtijeva puno energije. “Mi glazbenici svadbe zovemo ‘rudnik’. Prva ulazim u salu, a izlazim posljednja, pjevam od 8 navečer do 5 ujutro”, rekla je. “Ljudi me pitaju zašto radim toliko puno. Jer to mene ‘pali’, sam osjećaj da to netko ne može, a ja mogu. To je stres i nervoza, znam se i rasplakati, ali stres me uzbuđuje”, dodala je.

Maja je priznala da je u karanteni počela i čistiti, što nije tipično za nju. “Ja sam veliki radnik, ali mrzim biti domaćica, to me ne zanima. Ne želim kuhati, peglati i spremati”, bila je iskrena. U izolaciji je, tvrdi, dobila i par kila. “Jer je moj muž karantenu odlučio iskoristiti tako da nauči kuhati. Svaki dan kuha, a ja moram to degustirati”, rekla je.

Tvrdi da nije operirala nos

Dodala je da nikad nije bila na dijeti, ali da izbjegava pekarnice, brzu hranu i kolače. “Na gažama svaki vikend skinem dva kilograma”, otkrila je. Raspričala se i o razdoblju kad je bila slobodna. “Stalno sam putovala, nitko mi nije dizao tlak”, rekla je te dodala da je jedno vrijeme imala problema s ljigavim muškarcima, odnosno šarmerima bez pokrića. Priznala je da joj novac nikada nije bio važan kod muškaraca. “Imala sam dva-tri dečka koji nisu imali za kikiriki”, rekla je pjevačica.

Suprug Nenad Tatarinov ju je osvojio jer su, kako tvrdi, slični kad je u pitanju stil života. “A i sličan je mom tati koji je uvijek bio sređen i htio se svidjeti ženama”, rekla je te dodala da joj je muž izjavio ljubav nakon svega nekoliko dana poznanstva, a onda ju je ubrzo i zaprosio.

Pjevačica je istaknula i da je sve u životu kupila sama. “Imam svoj stan, auto, cipele… Pa me manje pogađa kad u novinama npr. pročitam ‘Maja operirala nos’, koji naravno nisam operirala”, rekla je te dodala da najviše troši na putovanja. “Nije mi žao nijednog eura, mislim da je to najbolje potrošen novac”, zaključila je.

