MAJA ŠUPUT O IMENU SVOG SINA: ‘Razvalit ćemo neko moćno, a ne kao moj muž – tako lijep čovjek s takvim imenom. Domaća me ne zanimaju’

Maja kaže kako još uvijek nisu odabrali ime za svog sina, no ona i suprug razmatraju neka strana imena

Pjevačica Maja Šuput Tatarinov (41) trenutno je u sedmom mjesecu trudnoće. Ona i njen suprug Nenad uživaju u slatkom iščekivanju. Maja je za In Magazin otkrila kakvo ime će odabrati za svog sina te kako se osjeća u trudnoći.

“Isto se osjećam, samo deblje, tj. šire, veće. Ne znam koji je pravi izraz. I dalje nisam pala u energiji, i dalje mi se ne spava. I dalje se probudim u pet ujutro i čekam potres. Klasika. Samo što za razliku od drugih ne smijem popiti ništa za smirenje”, kazala je.

Maja želi da do kraja trudnoće bude pokretna i poletna, a kile su joj većinom otišle u trbuh.

Presretna je

“Hvala Bogu. Moram priznati da su meni svi govorili prije trudnoće: ‘Ma joj, ti si tako mala i imat ćeš maleni trbuščić’. I sad svi koji me vide kažu: ‘Opa, nisi tako mala’. Da, otišlo je sve u trbuh, a ruke i noge isto. Nek bude ovako kako je. Samo da sam ja poletna, pokretna i ne moram mirovati. I da ništa ne trese. Jer imam osjećaj da će mi se dijete roditi i umjesto mama i tata reći potres i korona”, ispričala je.

Maja i suprug mislili nadali su se da će dobiti kćer, a u to su ih uvjeravali skoro svi oko njih, no bila je presretna kada je otkrila da će roditi sina.

“Ne, ne, sad sam turbo sretna. Tri dana mi je trebalo da procesuiram u glavi da ću morati kupiti bagere, pištolje, kamione jer je toliko ljudi oko mene uvjeravalo me da će to biti mini Maja. Znaš kad ti svi pumpaju glavu, a Nenad je stalno govorio tatina kći, da bar bude curica. Nevjerojatno je kako ti ta informacija sjedne, totalno zaboraviš za svijet djevojčica, pogotovo kad kreneš uređivati i kupovati robu. Spremni smo za barabu”, otkrila je.

Pjevačica kaže kako još uvijek nisu odabrali ime za svog sina, no ona i suprug razmatraju neka strana imena.

Nije zahtjevna trudnica

“Strana imena. To čak nije tajna. Jednostavno me domaće ne interesira. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže Nenad. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime da ga uvalim u probleme pa da mi cijeli život govori: ‘Jesi li morala?'”.

Maji u trudnoći pomaže njen suprug, no kaže kako nije imala nekih zahtjeva.

“Ne može mi biti na dispoziciji jer ništa ne tražim. Ništa nisam tražila jer nije bilo potrebe. Mislim da može zapaliti svijeću na Kamenitim vratima. Nikad nisam ni rekla da nešto trebam. Evo, sad mi je u zadnje vrijeme počeo vezati cipele jer ne mogu se više prebaciti tu dolje”.