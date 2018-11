MAJA ŠUPUT OTKRILA PLANOVE ZA BUDUĆNOST: ‘Svadba je iduće godine, a čim mi noga ozdravi, radit ćemo bebu’

Iako su svadbu planirali za ovu godinu, morali su je odgoditi jer Maja nije imala nijednu slobodnu subotu

Maja Šuput ne krije da jedva čeka postati supruga i majka, a proširenje obitelji ona i zaručnik već naveliko planiraju. “Svečano obećajem da idemo raditi bebu čim mi noga ozdravi”, rekla je za 24sata. Otkrila je i kako će balansirati posao i obiteljske obveze.

“Nenad i ja smo se već dogovorili da ću ja pjevati, a on će me s bebom pratiti na putovanjima. Neki prijatelji su mi savjetovali da angažiram dvije dadilje. Ja bih staru i ružnu, a Nenad je rekao da to ne dolazi u obzir jer moramo paziti na imidž “, poručila je.

Nenad i Maja planirali su se vjenčati još ove godine, no morali su je odgoditi jer je pjevačica zbog posla nije imala ni jedan slboodan vikend. Priznala je da je i njoj i Nenadu već dosta čekanja te da svadbu možemo očekivati uskoro. “Pripreme su krenule i sigurno se udajem iduće godine, nadam se do jeseni”, izjavila je Maja koja, kako tvrdi, neće imati veliku svadbu. Otkrila je da je prvotni plan bio da se vjenčaju u Turskoj, no odustali su zbog logistike i nedostatka vremena. Na kraju su se odlučili za Hrvatsku.

Maja se uskoro planira preseliti u Nenadov stan u širem središtu grada, no svoj dom od 165 kvadrata ne namjerava prodati. Što se tiče prezimena, neće uzeti Nenadovo, nego ga samo dodati nakon svoga. “Nedavno me iznenadio kad mi je poslao fotografiju sa zvoncem na kojem su ugravirana oba prezimena. Zbog mene je napravio i impresivnu garderobu od 55 kvadrata “, rekla je.