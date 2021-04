MAJA ŠUPUT OTKRILA ONO ŠTO SVE ZANIMA: ‘Sinu nismo odabrali ime ni muž ni ja, evo tko ga je zapravo nazvao Bloom’

Dok je Maja na snimanju ‘Supertalenta’, Blooma će čuvati tata Nenad, a ona će se pokušati suzdržati od slanja poruka

Pjevačica Maja Šuput Tatarinov (41) za IN magazin je otkrila kako se snalazi kao novopečena majka te tko je smislio ime za njenog sinčića. Ona je malenog Blooma rodila prije mjesec dana, a već se vraća poslovnim obavezama u showu “Supertalent”.

No, nakon snimanja Maja će žuriti kući sinčiću, koji je sada centar njenog svijeta.

“Meni je do te mjere toliko prirodno došlo to majčinstvo da imam osjećaj kao da sam ih imala već sedam. Jednostavno mi ide. Ne znam kako da ti to objasnim. Prirodno mi je. Nisam nikad prije bila s bebama, niti sam u životu presvukla nekom pelenu. Eto, nekako mi je sjelo i ja se samo bojim da mi to dijete ne ugušimo od poljubaca”, rekla je.

Dok je ona na snimanju “Supertalenta”, Blooma će čuvati tata Nenad.

Prijatelj odabrao ime za Blooma

“A sad će biti tata i sin bonding dok sam ja na snimanju i mislim da će moj najveći ‘Supertalent’ biti svakih pet minuta ne poslati poruku: ‘Je l’ spava? Je l’ puna pelena? Je li sve u redu? Sad sam na snimanju cijelo vrijeme, daj mi ga slikaj. Mogu sad Facetime’. ‘Supertalent’ će mi na pet minuta odmaknuti misli”, priznala je Maja.

Maja i njen suprug sinu nisu dali ime koje su mu oni osmislili, već su ga nazvali kako im je sugerirao jedan njihov prijatelj.

“Nismo dali nijedno ime koje smo ja i muž izabrali. Ovo nam je predložio jedan moj prijatelj i kolega. I onda smo čekali da ga vidimo. Kad sam došla iz bolnice. Onda smo još danima gledali i one prijedloge što smo ja i muž imali. Kad smo god pokušavali dozvati ili nešto, jednostavno nije pasalo. On baš izgleda kao Bloom, jednostavno bi ga pojeo”, otkrila je.