Hvala , hvala , hvala SVIMA na divnim cestitkama i zeljama 😘😘😘 Inbox mi je pun vasih poruka a srce veliko kao kuća ❤️ Ovo je daleko najintimniji trenutak mog zivota 💑 bez frizure, bez make up-a, sa cvijetom kojeg je N ubrao sekundu prije slikanja i bez svjedoka … slikano selfie stick-om zapiknutim u pijesak 📸 cisti dokaz da vam pored ljubavi ne treba nista drugo ❤️❤️

A post shared by majasuput (@majasuput) on Mar 21, 2018 at 8:28am PDT