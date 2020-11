MAJA ŠUPUT OTKRILA DETALJE TRUDNOĆE: ‘Nenad je stavio glavu na moj trbuh i rekao ‘Ljubavi tatina, bravo”

Maja je već obavila kupovinu te ona i suprug Nenad spremno dočekuju svoju bebicu

Pjevačica Maja Šuput trudna je četiri i pol mjeseca. Ona i njen suprug Nenad Tatarinov presretni su i jedva čekaju malenu prinovu. Beba se je počela javljati boksanjem u ponoć, otkrila je Maja za IN magazin.

“Raste, rastem! Ja sam ti se zadnja dva tjedna stalno bunila, ja jedina nemam trbuh, sve trudnice imaju trbuh, kakva sam ja to trudnica, nit mučnine… Nije da se žalim, ali daj beba javi se da znam, ono… Ali po knjizi ispada da je trbuh narastao baš kad treba. Prekjučer smo prvi put doživjeli boksanje od bebe, a ono što nas je najviše razveselilo kao roditelje je da beba prati naš tempo jer je boksanje bilo u ponoć. Znači nije beba u devet sati ujutro ili u podne, nego u ponoć. Onda je Nenad stavio glavu na trbuh i rekao ‘Ljubavi tatina, bravo. Noćna ptica na mamu!'”, rekla je.

Maja je već obavila kupovinu te ona i suprug spremno dočekuju svoju bebicu.

“Što se tiče kupovine i toga, sve smo izabrali. Sve, sve, sve, sve. Ali kad kažem sve – sve! Ja sam se zaputila prije dva dana ponovno samo da izaberem, jer nisam znala da toliko dezena mogućih u kolicima. Ja kad sam bila mala uopće ne znam jesam li imala kolica, ja se toga ne sjećam. Mila majko šta sam uzela. A veseli me to. Pa to mi je sad prvi put, vrlo vjerojatno s obzirom na moje godine i zadnji pa nek se dijete veseli”, kazala je te je istaknula kako još ne želi otkriti nosi li curicu ili dečka.

Radi punom parom

“Neću još otkriti, ali mi znamo”.

Unatoč trudnoći, Maja radi punom parom. Osim Shu Shu Ballrooma, realizirala je i tajni dnevnik za djevojčice.

“To je moja izmišljotina, to definitivno. Ja sam jako orijentirana na ove dječje proizvode, zapravo tinejdžerske, dječje i tako dalje. Dok je kozmetika od mog muža cijela priča. Nevjerojatno. Danas nam je pao server od narudžbi. Tako da ja ne mogu biti sretnija, a na tom dnevniku radim sigurno posljednjih četiri, pet mjeseci”, ispričala je te je otkrila kako je što se pjevanja na vjenčanjima tiče, bukirana za sljedeću godinu.

“Mi smo do te mjere bukirani za sljedeću godinu, barem što se svadba tiče, da tu nema razgovora. Posao ide odmah, nešto malo nakon što se dijete rodi i to je potpuno o.k.. Moj posao je sjajan, ja idem pjevati od osam sati navečer do pet sati ujutro. Ja ga uspavam, dođem doma, a beba ni ne zna da me nije bilo, a osim toga, ima beba i oca, ne? Moj posao će biti u punom jeku ako ne bude gospodin Capak rekao drukčije i po sadašnjim bukinzima i terminima, barem što se svadbi tiče, to su morali uzeti, bit će to fenomenalna radna godina”, otkrila je Maja.