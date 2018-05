MAJA ŠUPUT OBJAVILA NIKAD VIĐENU FOTOGRAFIJU SA ZARUČNIKOM: ‘Tada smo još krili da smo zaljubljeni’

Ovo je slika sa naseg prvog putovanja .Tada smo jos krili da smo zaljubljeni. Ovo je i prva i posljednja slika na kojoj nismo zagrljeni. Jer se pravimo pred ljudima da smo prijatelji. Tada si mi se svidjao. Danas te volim. Sjedeci na tom dvosjedu nisam ni sanjala da cu za par mjeseci biti zarucena za tebe , danas sam presretna buduca zena. Tada sam mislila da smo na nekom zabavnom putovanju, danas planiram putovanje koje ce trajati cijeli zivot . S tobom. Ti i ja. I presretna sam. Presretna sam i za svaku sijedu koju si dobio od onda. Znam da si ih dobio zbog mene ali ti stoje prokleto sexy. Zelim ih jos. Zelim da budes ovakav covjek zauvijek. Jer si srce i dusa. Zelim da budes zdrav i u energiji. Jer me moras pratiti . Zelim da mi i dalje govoris sto puta na dan da me volis. Jer onda i ja mogu tebi reci isto natrag. Zelim da ti ovaj 35. rodjendan bude najljepsi ikada , jer ti to zasluzujes . Sretan ti rodjendan ljubavi moja, volim te…. 💖💖💖

