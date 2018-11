MAJA ŠUPUT O ŽIVOTU S NOGOM U GIPSU: ‘Nenad me tušira, nosi do kupaonice i vozi gdjegod je potrebno’

Pjevačica je priznala da je tek treći dan nakon udarca u željeznu ogradu shvatila da joj je noga slomljena

Maja Šuput već se nekoliko mjeseci muči sa slomljenom nogom i štakama od kojih se doslovno ne odvaja, a sada je odlučila progovoriti o tome kako je došlo do kobne nezgode. “Bilo je to 22. rujna, na moj rođendan koji već godinama dočekujem na Rujanfestu. Otpjevala sam svoje i oko 11 navečer se spustila s bine, a moje društvo, koje je nazdravljalo dok sam pjevala, već je bilo dobre volje. U jednom trenutku sam zaplesala sa sestričninim mužem koji me toliko sumanuto vrtio da nisam mogla pratiti tempo. Digla sam noge i desnom udarila u zaštitnu željeznu ogradu. Osjetila sam bol, ali sam nastavila plesati do šest ujutro”, ispričala je za Gloriju te dodala da u početku nije ni pomišljala da bi joj noga mogla biti slomljena. “Tek sam treći dan od udarca otišla na slikanje i vratila se kući s gipsom jer sam slomila kost pokraj malog prsta desne noge. Toliko godina nastupam i skačem na pozornici i onda nadrapam na vlastitoj fešti “, rekla je.

No, zahvaljujući svom brižnom zaručniku Nenadu Tatarinovu koji je kupa i vozi gdjegod je potrebno, Maja s nogom ipak uspijeva izaći na kraj. “Imam dvije kupaonice i obje su na katu pa me Nenad mora nositi. Kad mi se noga oporavi preselit ćemo se u njegov stan u širem središtu grada”, poručila je pjevačica.