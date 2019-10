MAJA ŠUPUT O PRINOVI I BRAKU: ‘Valjda kad sve to riješiš, ispuniš, onda si Hrvat, katolik, pošten čovjek’

Maja tvrdi kako je njezin suprug hedonist kao i ona te da jedva čeka kraj listopada kada će napokon otići na medeni mjesec

Pjevačica Maja Šuput Tatarinov ovu godinu će zauvijek pamtiti zbog vjenčanja s Nenadom Tatarinovom te radi niza poslovnih uspjeha, piše Tportal.

Vrckava pjevačica nedavno je proslavila 40. rođendan, no kaže da nema nikakav osjećaj o godinama.

“Tek sam ušla u četrdesete i uopće nemam osjećaj da sam u njima. Zaista nemam nikakav osjećaj o godinama. Nekad sam za ljude koji su imali 40 godina mislila da su starci, da su za odstrel. Kad sam se udala, iz nekog čudnog razloga su me ispitivali kakav je to osjećaj. Ne kužim kakav bi osjećaj trebao biti? Kod godina je ista stvar, dakle osjećaj je isti kao prije datuma mog rođendana, a i nakon njega, samo što sam imala veliku feštu”, rekla je za gore spomenuti portal.

Maja sa suprugom krajem mjeseca ide na medeni mjesec na Maldive. Tvrdi da ju brak nije “smirio” i uozbiljio.

Smetaju joj pitanja o prinovi

“Radim više nego prije, spavam manje, a što se tiče ozbiljnosti, tu smo isti. On vam je isto za zabavu, voli ljude, hedonist je kao i ja. Rekao je da se zato zaljubio u mene jer je u mojim intervjuima i po ponašanju vidio da smo isti. To mu je bilo jasno i prije nego što smo se upoznali, da sam ja ‘ta’. Nema tu smirivanja i super skupa funkcioniramo”, kazala je.

Pjevačica je priznala da joj idu na živce česta pitanja o prinovi.

“Više to ne mogu shvatiti. Pa nije to gumb koji stisneš i onda se odjednom porodiš. Prije svega mislim da je to nepristojno pitanje. Nikad nikog u životu to ne bih pitala. Postoje ljudi koji ne mogu imati djecu, srećom, nisam ta, ali je to pitanje neugodno. Postoje i oni koji iz nekog razloga ne žele imati djecu, znači to se nikog ne pita.

Ljudi me pitaju svašta, pa me pitaju i to. Dok se nisam udala, maltretirali su me pitanjima kad ću se udati, sad kad sam se udala, pitaju me kad će dijete, a kad rodim, vrlo vjerojatno pitat će me hoće li drugo. Valjda kad sve to riješiš, ispuniš, onda si Hrvat, katolik, pošten čovjek, nemam pojma. Znači, sve ostalo što radiš ništa je ako nisi ispunio te ciljeve”, rekla je.