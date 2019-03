ŠUPUT O KATASTROFAMA NA SVADBAMA: ‘Jednom sam vidjela kako je mladoženja ‘puknuo’ mladenku prije izlaska…’

View this post on Instagram

Prvi put nakon 15 godina idem bodriti osobu koja uvijek meni u backstage- u daje vjetar u lejda, koja me oblaci , svlaci i govori da ja mogu sve 👸🏼Danas se okrece ploca i imam tremu kao da ja nastupam iscekujuci prvi plesni nastup mog @markogrubnic 🕺🏻Ajmo maco, ti to mozes !!!! Ples sa zvijezdama 🤩