MAJA ŠUPUT NAKON VIJESTI O TRUDNOĆI: ‘Beba je došla točno kad mama ima vremena brinuti se samo za nju. Presretni smo…’

‘Prije ne bi bilo izvedivo napraviti dijete, niti živjeti bez stresa i u miru se brinuti o bebi. Ovo je idealno vrijeme’, poručila je Maja

Maja Šuput danas je na Instagramu objavila da ona i suprug Nenad Tatarinov očekuju dijete. Pjevačica je trudnoću skrivala 15 tjedana, a šutnja joj je, tvrdi, teško pala.

“Prva tri mjeseca nitko to ne govori, pa nisam ni ja. To su neka trudnička pravila. Meni je bio problem jer imam jako puno prijatelja i poznanika i morala sam to zaista ozbiljno ograničiti jer saznalo bi se vrlo brzo da sam više govorila. Odlučila sam zato najbolje da je ne reći nikome. Čekanje je bilo teško, ali sad se osjećam pet kila lakša. Svi mi šalju poruke i sad im je jasno zbog čega sam se iz mnogo situacija i druženja izvlačila. Dobro smo to sakrili, ali sad je bilo krajnje vrijeme jer teško je nešto tako lijepo sačuvati samo za sebe i doslovno par ljudi koji su non stop sa mnom”, ispričala je Maja za Jutarnji list.

“Prvi put u životu sam slobodna, jer kao što svi znaju – pjevači ne pjevaju. Mi smo na godišnjem. Prvi put u životu imam vremena samo za sebe. U onom svom luđačkom tempu, to jednostavno ne bi bilo moguće. Prije ne bi bilo izvedivo napraviti dijete, niti živjeti bez stresa i u miru se brinuti o bebi. Ovo je idealno vrijeme. Kažem da je beba profi na mene. Došla je točno kad mama ima vremena brinuti se samo za nju. Presretni smo, nemam što drugo reći”, kazala je pjevačica te dodala da djetetov spol još neće otkriti.