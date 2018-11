MAJA ŠUPUT I ZARUČNIK USKORO ĆE PROŠIRITI OBITELJ? ‘Baš me puknulo, već imamo one klasične fore, ja bih sina, on bi kćer’

Maja je priznala da, kao najpoznatija svatovska pjevačica, ne želi klasičnu svadbu, nego pravi tulum

Maja Šuput i zaručnik Nenad Tatarinov vjenčanje su planirali ove godine, no pjevačica tvrdi da za svadbu nije uspjela naći mjesta u svom pretrpanom rasporedu. Osim što je članica žirija u Supertalentu, obilazi i modne događaje, a odnedavno je i ambasadorica jednog modnog brenda. Na noćnom shoppingu pojavila se sa štakom i longetom, a Nenad ju je nosio uokolo.

Maja je otkrila da ona i Nenad već naveliko planiraju brak i djecu. “Htjeli smo se vjenčati ove godine, ali nisam imala nijednu slobodnu subotu. Moji prijatelji, koji su jedna ozbiljna grupa ljudi, koji iz ne znam kojeg razloga podemone kada je zabava u pitanju, prijete da će me se odreći ako ne bude svadbe”, rekla je za magazin Studio te dodala da će njihova svadba biti pravi tulum. ” S obzirom na to da sam odsvirala valjda najviše svadbi na kugli zemaljskoj, klasiku tog tipa ne želim, a i nisam taj tip. Ali nek’ noga prvo zacijeli”, poručila je.

Pjevačica i zaručnik, koji su zajedno već godinu i pol dana, preseljenje u novi dom odgodili su zbog Majine ozljede. “Svi su mi rekli da moram usporiti, znam to, jer zbog svog ritma nemam vremena ni na operaciju otići, a kamoli napraviti dijete. Ali baš me puknulo, možda malo prekasno, ali čovjeku dođe kad mu dođe. Nenad od prvog dana priča o djetetu, već imamo i one klasične fore, ja bih sina, on bi kćer, ali tko god nam dođe bit će to jedno vrlo živahno dijete”, zaključila je pjevačica.

