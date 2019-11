MAJA ŠUPUT DIRNULA FANOVE EMOTIVNOM OBJAVOM NA INSTAGRAMU: ‘Volim te tata, puno mi fališ…’

View this post on Instagram

Kad sam mala bila Ja dugo nisam shvatila Šta je ljubav to Tata mi je rekao na to : Ljubav je kad se netko voli, Ljubav je kad te netko voli, Ljubav je kad mama voli tatu, Kad seka voli bracu… Ljubav je kad se netko voli Ljubav je kad te netko voli Ljubav je kad djeda voli baku Kad braco voli seku… Ljubav je kada se VOLE SVI NA SVIJETU 💗 Volim te tata , puno mi falis ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️