MAJA SE SELI, NO PERILICI I DALJE NE MISLI PRIĆI: ‘Da mi ruka otpadne, nema šanse! Nek se Nenad bavi time’

Pjevačica otvoreno priznaje da ne voli obavljati kućanske poslove, no smatra da to neće biti problem kada se ona i Nenad presele u zajednički stan

Maja Šuput se uskoro seli sa zaručnikom Nenadom Tatarinovim u novi stan koji je, otkrila je, Nenad uredio sam. Pjevačica je tražila da samo jedan detalj bude po njezinom izboru, a to je – garderoba.

“Više-manje je sve gotovo. Nemam prste u tome. On je sve sređivao s arhitektima, a ja sam to amenovala. To stvarno izgleda kao iz kataloga. Moj stan je i dalje moj, a ovo je drugi stan – naš stan. U novom stanu sam tražila samo da garderoba bude veća i izgleda kao jedan butik”, rekla je Maja za Dnevnik.hr.

Pjevačica je otvoreno priznala da ne voli obavljati kućanske poslove, a ljetos je otkrila i da u svom stanu nema perilicu rublja. Ne koristi ni glačalo, za koje nije bila sigurna posjeduje li ga. No, u novom će stanu imati perolicu, no kaže da ona neće imati veze s njom.

“On je kupio veš-mašinu, ali on će se baviti s njom. Da mi ruka otpadne, nema šanse. Neka se bavi time, to su njegove igračke”, rekla je pjevačica kroz smijeh.