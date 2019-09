MAJA O SVOM ODNOSU S OSTALIM CURAMA: ‘Mogu samo misliti što pričaju o meni i do kakvih su zaključaka došle’

Sarajka Maja istaknula se kao jedna od najsimpatičnijih djevojaka u drugoj sezoni popularnog showa

„Nije cura loša, ali nikad ne znaš što s njom možeš očekivati – ne smiješ joj dotaknuti, ne smiješ joj ništa reći, odjednom plane, ljuti se… Znači, prestani!“ komentirala je još jednu situaciju Mihaela dok je odnosila svog medu od nje. „I ti, i medo – svi van!“ u šali je govorila Maja i nastavila: „Ja sam njima ‘jao’… Mogu misliti što misle one o meni, što pričaju međusobno, mogu misliti kakva je to polemika i priča i show. To je show bolji nego ovaj. Mogu misliti do kakvih su zaključaka došle.“

„Ako vas je strah večeras, možete u našu sobu“, šalila se Mihaela dok im je Maja govorila da bježe svi iz kuće. „Lako je tako kad imaš ružu, a kad ruže nemaš…“, rekla joj je Anita, a Maja im je odgovarala na španjolskom. „Mislim da su se one sad urotile protiv mene ili me se boje. Nemam pojma što se događa, ali boli me briga“, zaključila je vesela Sarajka, prenosi RTL na kojemu se i emitira show “Gospodin Savršeni”.