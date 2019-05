MAJA I NENAD NASTAVLJAJU SLAVITI: Nakon raskošnog vjenčanja, novopečeni supružnici imaju novi razlog za slavlje

View this post on Instagram

Sretan ti rodjendan muzicu❤️🥂 Izgleda da cemo danas jos jednu tortu morat prerezat 🎂🎂🎂 Da si mi zauvijek ovako veseo i sretan i da zauvijek budes pored mene 💃🏼🕺🏻Volim te ljuuuu 💗💗💗 Gospodja Suput Tatarinov 🙋‍♀️