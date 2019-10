MAJA BAJAMIĆ SE U TANGICAMA I MINI SPAVAĆICI BACILA U MORE: ‘Kakvi kokteli, ovo ja zovem ‘sex on the beach”

View this post on Instagram

04.10.2019. Nikad, ali nikad neću zaboravit ovaj vjetroviti, sunčani dan i ovo kupanje. Kupaci je osta u Zagrebu, a išli smo samo popit kavu i prošetat prije svirke. I dođemo mi do onog špicastog, krajnjeg dijela predivnog Zlatnog rata, (koji sam godinama dotad izbjegavala posjetit jer ne volin gužve ni mista na koja ljudi dolaze ‘samo da dođu’)… kad tamo nigdje nikoga…valoooviii, ogromniii valovi i vitar i sunceeeee☀️☀️🌊🌊🌊☀️☀️🌊🌊🌊☀️☀️🌊🌊🌊 Greg je prepoznao trenutak i uletio u more. Trebalo mi je manje od pola sekunde da obučem spavaćicu (jedini odjevni predmet koji sam posjedovala, a bio je najbliži kupaćem kostimu) i da postanem dio ovog spektakla, veličanstvenih morskih valova i struja, ludog vitra i čiste dječje radosti koja me kupala baš ko i svaki ovaj pjenušavi val. Evo i Emir uskače. Koja ludnica. Koje čišćenje unutarnjeg … Koji dobar osjećaj Koja prozračnost Koja priroda😍 Koja lipota Koji gušt Koja SLOBODA🕊 Koja čista Ljubav. Imala sam osjećaj da sa svaki novi val iz mene čupa svu tugu i fizičku bol nakupljenu posljednjih godinu dana,… Ovo misto je odnilo od mene sve grubo i dalo mi novu mene… Tijekom i nakon ovog kupanja, imala sam suze u ocima, neopisivu zahvalnost postojanja i osmijeh, najveći na svitu. Imala sam sve ono što želim imati, onako kako već dugo, dugo nisam imala. . Nikad, ali nikad neću zaboravit taj osjećaj. Zlatni rat, hvala i volin te Zauvik. M