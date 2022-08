TOPLES, KORZETI, SADO-MAZO... / Madonna je kraljica provokacije: Za vas smo odabrali neke od njenih najseksi (i najbizarnijih) izdanja

Pop ikona Madonna (63) na svom Instagramu ima preko 18 milijuna pratitelja kojima skoro svakodnevno dijeli crtice iz svog dinamičnog života i karijere, ali i objave koje su uveliko provokativne, a ponekad i bizarne. Madonna je od početka svoje karijere glasila kao skandalozna, a nedavno se, gostujući u "The Tonight Showu", osvrnula na nezgodu s garderobom koja joj se dogodila na početku karijere na prvoj dodjeli MTV nagrada 1984. godine kad je izvela svoj hit singl Like a Virgin. "Hodala sam niz vrlo strme stepenice, došla sam do dna i počela plesati uokolo, a moje bijele štikle su pale. I pokušavala sam napraviti ovaj glatki pokret poput ronjenja za cipelom da izgleda kao da je to koreografija, no odjeća mi se podignula i otkrila mi stražnjicu. Bili su to dani kada niste smjeli pokazivati stražnjicu ako ste htjeli karijeru. Sada je suprotno", ispričala je. Za vas smo iz arhive iskopali neke od Madonninih najseksi i najprovokativnijih objava!